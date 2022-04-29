ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало кадры работы вертолетов Ка-52 и Ми-8

10:29
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Вертолеты успешно поразили ракетами опорный пункт противника

Уничтожение бронетехники и других военных объектов ВСУ, доставка десанта, грузов, поддержка подразделений с воздуха - всё это задачи, которые выполняют экипажи нашей армейской авиации.

Минобороны опубликовало кадры боевой работы вертолетов - разведывательно-ударных Ка-52 и транспортно-штурмовых  Ми-8.  "Аллигаторы" успешно поразили ракетами опорный пункт противника. Полет прошел на предельно малых высотах. Удар нанесен с расстояния в несколько километров, чтобы не попадать в зону ПВО врага. Прикрывал экипаж Ми-8, который неожиданно обнаружил замаскированный  комплекс "Бук" украинских войск. Секунды на принятие решения и ЗРК уничтожен.

"Видели обстрел вертолета, но так как мы выполняли задачу, это было неожиданно для врага, поэтому обстрел был хаотичным, во все стороны, они даже не понимали, откуда ведется по ним огонь. После чего мы благополучно вернулись сюда, доложили в вышестоящий штаб и передали координаты", - сообщил военный летчик Игорь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Вертолеты Ми-8 и Ка-52 ВКС России
Вертолеты Ми-8 и Ка-52 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.