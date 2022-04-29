Минобороны показало кадры работы вертолетов Ка-52 и Ми-8

Вертолеты успешно поразили ракетами опорный пункт противника

Уничтожение бронетехники и других военных объектов ВСУ, доставка десанта, грузов, поддержка подразделений с воздуха - всё это задачи, которые выполняют экипажи нашей армейской авиации.

Минобороны опубликовало кадры боевой работы вертолетов - разведывательно-ударных Ка-52 и транспортно-штурмовых Ми-8. "Аллигаторы" успешно поразили ракетами опорный пункт противника. Полет прошел на предельно малых высотах. Удар нанесен с расстояния в несколько километров, чтобы не попадать в зону ПВО врага. Прикрывал экипаж Ми-8, который неожиданно обнаружил замаскированный комплекс "Бук" украинских войск. Секунды на принятие решения и ЗРК уничтожен.

"Видели обстрел вертолета, но так как мы выполняли задачу, это было неожиданно для врага, поэтому обстрел был хаотичным, во все стороны, они даже не понимали, откуда ведется по ним огонь. После чего мы благополучно вернулись сюда, доложили в вышестоящий штаб и передали координаты", - сообщил военный летчик Игорь.

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