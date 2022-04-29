Канадцев будут наказывать за преступления на Луне

Соответствующие поправки внесут в уголовный кодекс страны

Как передает в пятницу канал СВС, правительство Канады внесло в парламент поправки к уголовному кодексу страны, предусматривающие ответственность за "лунные" преступления.

Это означает, что если канадский астронавт совершит противоправное деяние на Луне, то будет считаться, что он сделал это в Канаде. Аналогичные меры уже действуют в стране по отношению к МКС.

Ранее Канада присоединилась к проекту Lunar Gateway, основанному Соединенными Штатами.

Ожидается, что в 2023 году ракета-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy запустит к Луне первые два модуля станции - энергодвигательный PPE и жилой и грузовой HALO.

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