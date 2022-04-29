В КЧР задержан сторонник ИГ

Он планировал теракт на объектах органов власти и правопорядка
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Карачаево-Черкесии сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Уточняется, что злоумышленник планировал совершение теракта на одном из объектов органов власти и правопорядка в Карачаевске.
При обыске были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"