В КЧР задержан сторонник ИГ

Он планировал теракт на объектах органов власти и правопорядка

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Карачаево-Черкесии сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Уточняется, что злоумышленник планировал совершение теракта на одном из объектов органов власти и правопорядка в Карачаевске.

При обыске были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.

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