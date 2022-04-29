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У России отобрали Универсиаду-2023

10:41
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Она должна была пройти в Екатеринбурге

Проведение летней Универсиады 2023 года перенесено из Екатеринбурга, сообщила Международная федерация университетского спорта.

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"Сегодня на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года", - сказано в сообщении.

Соревнования планировалось провести с 7 по 19 августа.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию на Украине. Запад в ответ на этом массово вводит в отношении Москвы санкции - в том числе в спортивной сфере. В частности, Россию лишили права участвовать в чемпионате мира по футболу, у нее отобрали ЧМ по хоккею, российских теннисистов не пустили на Уимблдон.

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