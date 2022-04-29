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Суд подтвердил УДО Алексея Улюкаева

10:20
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Постановление об освобождении пока не вступило в силу

Постановление об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева принято, однако оно пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказали в Московском районном суде Твери.
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Согласно процессуальным нормам, свою оценку ходатайствам защиты об условно-досрочном освобождении дают прокуратура и ФСИН. Как уточнили в суде, оба ведомства не возражали против удовлетворения ходатайства.

И в прокуратуре, и во ФСИН согласились с тем, что цели назначенного судом наказания выполнены, цитирует сообщение суда ТАСС.

Алексей Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима в декабре 2017 года по делу о получении взятки за выдачу его ведомством положительного заключения на покупку "Роснефтью" "Башнефти".

Источник рассказал, что вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля положительно, но на свободу бывший министр сможет выйти только к середине мая.

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Алексей Улюкаев
Алексей Улюкаев
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