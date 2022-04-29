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Кабмин изменил порядок расчета доходов для выплаты пособий семьям с детьми

10:46
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Это касается ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, корректирующее порядок учета доходов членов семей с детьми для определения размера социальной поддержки.
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Речь идет о ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет, а также о ежемесячном пособии в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка. Получать такую поддержку могут семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Размер этих выплат также зависит от доходов семьи.

Согласно изменениям, теперь не будет учитываться доход члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года и признанного безработным. Это позволит не только расширить круг получателей мер социальной поддержки, но и повысить ее размер.

Аналогичные правила действуют при назначении пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет, а также при заключении социальных контрактов, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее власти Москвы упростили получение детских пособий и социальной помощи для безработных. Постановление мэра города Сергея Собянина расширяет перечень доходов семей с детьми, которые не учитываются при оценке нуждаемости для назначения социальных выплат.

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