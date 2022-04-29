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Обнаружен второй погибший член экипажа упавшего в Саратове вертолета

10:41
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Поисково-спасательные работы продолжаются

Спасатели обнаружили тело второго погибшего на месте жесткой посадки вертолета в Саратове.

Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах. В свою очередь собеседник ТАСС утверждает о третьем найденном теле.

Вертолет "Ансат" упал на территории Кумысной поляны в Саратове 28 апреля. Он выполнял учебный полет. Экипаж покинул вертолет при помощи парашютов.

К жесткой посадке привело опасное сближение с другой винтокрылой машиной, сообщили в Центральном военном округе. Второй вертолет совершил посадку в штатном режиме.

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