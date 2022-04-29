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"Риск все еще высокий": Попова о пандемии в России

10:52
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Коронавирус пока не отступил окончательно

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Сочи оценила ситуацию с коронавирусом в России.

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"Абсолютно очевидно, что пандемия на закончилась, все субъекты сохраняют статус ситуации высокого риска", - сказала руководитель ведомства (цитата по ТАСС).

Она также уточнила, что в неделю среднее число заболевших COVID-19 в России составляет 7-8 тысяч человек.

За все время пандемии в стране зарегистрирован 18 167 281 случай заражения, умерли 375566 пациентов.

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