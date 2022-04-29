ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Последние данные о ходе спецоперации по защите Донбасса

11:46
  • пятница
  • 29 апреля 2022

ВСУ продолжают обстрелы территорий ДНР и ЛНР

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские вооружённые  силы уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли в Киеве. Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования нанесены удары по электроподстанциям в районах железнодорожных узлов. Тем временем, ВСУ продолжают обстрелы территорий ДНР и ЛНР.

Вертолёты "Ка-52" и "Ми-8" готовятся к боевым вылетам. Чтобы не попасть под прицел ПВО, идут на предельно малой высоте. "Аллигатор" видит цель – опорный пункт противника. Стремительная атака, цель поражена, машина под прикрытием "Ми-8" возвращается на позицию. Главный козырь вертолётчиков – внезапность. ВСУ зачастую не успевают понять, откуда ведётся огонь.

Удары по позициям и военным объектам ВСУ наносятся круглосуточно.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артём" в городе Киев. Артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнены 975 огневых задач. Поражён: 21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Напряжённые бои – под Донецком. Подразделения ВСУ пытаются прорваться в Донбасс со стороны Харьковской области. Тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" крушат позиции противника в Лиманском районе и возле Авдеевки.

ВСУ отвечают, но "работают" не только по военным – по традиции крушат жилые кварталы. В Донецке повреждена нефтебаза. "Ураганами" обстреляна Макеевка. Несколько домов разрушены в результате артналёта на Александровку. Два – в посёлке шахты "Лидиевка". В одном из жилых зданий застрял неразорвавшийся снаряд.

Помогают пострадавшим и российские военные. Очередная партия гуманитарной помощи прибыла в ЛНР. За минувшие сутки гуманитарная помощь – более 330 тонн продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости – доставлена в ДНР, в Харьковскую и Запорожскую области.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие армии России
Военнослужащие армии России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Раздача гумпомощи жителям Донбасса
Раздача гумпомощи жителям Донбасса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.