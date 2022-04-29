Последние данные о ходе спецоперации по защите Донбасса

ВСУ продолжают обстрелы территорий ДНР и ЛНР

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские вооружённые силы уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли в Киеве. Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования нанесены удары по электроподстанциям в районах железнодорожных узлов. Тем временем, ВСУ продолжают обстрелы территорий ДНР и ЛНР.

Вертолёты "Ка-52" и "Ми-8" готовятся к боевым вылетам. Чтобы не попасть под прицел ПВО, идут на предельно малой высоте. "Аллигатор" видит цель – опорный пункт противника. Стремительная атака, цель поражена, машина под прикрытием "Ми-8" возвращается на позицию. Главный козырь вертолётчиков – внезапность. ВСУ зачастую не успевают понять, откуда ведётся огонь.

Удары по позициям и военным объектам ВСУ наносятся круглосуточно.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артём" в городе Киев. Артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнены 975 огневых задач. Поражён: 21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Напряжённые бои – под Донецком. Подразделения ВСУ пытаются прорваться в Донбасс со стороны Харьковской области. Тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" крушат позиции противника в Лиманском районе и возле Авдеевки.

ВСУ отвечают, но "работают" не только по военным – по традиции крушат жилые кварталы. В Донецке повреждена нефтебаза. "Ураганами" обстреляна Макеевка. Несколько домов разрушены в результате артналёта на Александровку. Два – в посёлке шахты "Лидиевка". В одном из жилых зданий застрял неразорвавшийся снаряд.

Помогают пострадавшим и российские военные. Очередная партия гуманитарной помощи прибыла в ЛНР. За минувшие сутки гуманитарная помощь – более 330 тонн продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости – доставлена в ДНР, в Харьковскую и Запорожскую области.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"