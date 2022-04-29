"Не обязанность, а честь": Олег Газманов выступил перед участниками спецоперации

Артист приехал в госпиталь к раненым бойцам

Офицеры танковых и мотострелковых подразделений Южного военного округа отличились в бою. Командирам вручили "Ордена мужества". Еще 20 бойцов, проявившие героизм в ходе спецоперации, получили медали "За отвагу".

"Эта награда - это дань того, что мы все вместе прошли сквозь всю эту операцию, а самое главное - готовы идти до конца, до победы", - говорит офицер танкового подразделения Кирилл.

Командиры подразделений поблагодарили своих сослуживцев. Ведь каждую боевую задачу они выполняют плечом к плечу.

"Я благодарю каждого солдата, который рядом стоит, который рядом стоял. Не подвели. В полном объеме выполняют свои задачи", - заявил офицер мотострелкового подразделения Муса.

Герои нашего времени совершают подвиги каждый день. Командир бригады управления, полковник Евгений Волков, под массированным артобстрелом националистов обеспечивал связь для подразделений. И организовал эвакуацию техники и личного состава из-под огня.

Командир взвода связи Романа Матюка сорвал провокацию противника. Старший лейтенант обнаружил в тылу колонны вражеский автомобиль, вывел его из строя и уничтожил. При досмотре найдены 3 РПГ и большое количество взрывчатки.

Старший сержант Александр Попов во время сопровождения колонны тоже выявил группу украинских диверсантов на БМП - они готовили нападение. В ходе атаки противник был ликвидирован. А российские войска смогли без потерь продвинуться в назначенный район.

Те, кто сегодня не могут быть на передовой, принимают слова благодарности. Перед ранеными военнослужащими – участниками спецоперации - выступил народный артист России Олег Газманов.

Офицеры, рядовые... всем им сейчас очень важна и такая поддержка. Артисты желают им скорейшего восстановления и дарят свои песни.

"Я считаю, что для каждого артиста того, кто живет в стране родной и который что-то понимает в этой жизни, не просто обязанность, а честь - поддержать раненных воинов, которые своей жизнью рискуют и отдают свои жизни, свое здоровье для того, чтобы мы продолжали мирно жить", - заявил Олег Газманов.

Концерты в поддержку наших военных этой весной организуют по всей стране. В 30 городах проходит патриотический марафон "За Россию". И это не только выступления артистов эстрады, но и образовательные программы. Лекции и семинары по истории страны. А еще благотворительные акции. Присоединиться могут все желающие.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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