Конгресс США одобрил законопроект о программе ленд-лиза для Украины

Документ должен подписать Джо Байден

Конгресс США одобрил законопроект о поставках вооружения Украине по ленд-лизу. Документ упрощает оказание военной помощи. Однако средств на эти цели осталось совсем немного: всего 250 миллионов из 3,5 миллиарда долларов, выделенных в марте. Показать свою поддержку Киеву и наказать Москву стремятся и в Европе. Но расплачиваться за решения властей придется простым гражданам.

Закон о ленд-лизе для Украины практически одобрен. После твёрдого "Да" от Сената голосует и нижняя палата Конгресса. Документ одобрили практически единогласно. "За" - 417 конгрессменов, "против" - всего лишь 10. Демократия победила, с гордостью сообщает Нэнси Пелоси.

"Наша задача сегодня опять остается той же, что и при первоначальном ленд-лизе. Украинский народ с невообразимым мужеством и решимостью рискует своей жизнью во имя демократии не только своей нации, но и демократии во всём мире. Украинский народ борется за всех нас. Мы должны им помочь", - заявила она.

Дальше законопроект из Конгресса отправится на подпись президенту страны. После росчерка пера документ даст Джо Байдену практически неограниченные полномочия для накачки Киева оружием. Его будут отправлять не только на Украину, но и в страны Восточной Европы. Представители американского ВПК довольно потирают руки и готовятся подсчитывать прибыли. Очевидно, что помогать братьям украинцам бесплатно за океаном никто не собирается. Рано или поздно долги придётся вернуть - история знает похожие примеры. Во времена Второй мировой войны от Соединённых Штатов вооружение получал Советский Союз, как раз по ленд-лизу. После этого страна многие годы поставляла Америке ресурсы бесплатно. Полностью расплатиться с долгами удалось лишь в 2006-ом, спустя 61 год.

"Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешёвый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму", - предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Но в Киеве об этом явно не задумываются. Там уже вовсю готовятся принимать новые партии систем ПВО дальнего действия. Отправку обещает глава Пентагона, намекая, что это вооружение сможет играть решающую роль на поле боя. Тем временем, из 3,5 миллиардов долларов, выделенных на помощь Киеву, уже осталось всего около 250 миллионов. И Вашингтон призывает своих союзников не жадничать.

"Мы собираемся продолжать оказывать широкий спектр военной помощи и помощи в сфере безопасности. Но мы ожидаем, что и другие страны тоже продолжать в этом участвовать. Все страны должны быть привержены долгосрочным перспективам для поддержки украинцев", - заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

А ещё лучше брать при этом не свои средства, а конфискованные российские активы, несмотря на то, что это противоречит всем нормам морали и права. США в очередной раз доказывают: частная собственность уже не является неприкосновенной. Чтобы украденные под предлогом антироссийских санкций капиталы направить на нужды правящего киевского режима, осталось лишь переписать закон и расширить полномочия американских правоохранителей. Предложение с трудом формулирует сам Байден.

"Мы собираемся захватить их яхты, роскошные дома и прочие предметы, которыми нажились путинские клепты.... Да. Клептократы. Эти ребята - они плохие парни. Новый законопроект даст нашим правоохранительным органам право на конфискацию имущества российских олигархов. И когда эти активы будут распроданы, то средства пойдут на восстановление Украины", - заявил Джо Байден.

Наказать России - много желающих и в Европе. Премьер-министр Болгарии, к примеру, заверил президента Зеленского, что соглашаться на условия оплаты газа в рублях его страна не будет. София с Киевом на одной стороне и совсем не важно, что болгарские предприниматели буквально умоляют правительство одуматься и возобновить переговоры с Газпромом.

И пока европолитики спорят, простые граждане в ужасе гадают, а что будет дальше.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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