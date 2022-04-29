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В Москве открылся международный салон образования

14:58
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Участие в нем примут более 100 тысяч участников

В столице открылся Московский международный салон образования. Это крупнейшее в России профильное мероприятие. 

Ожидается, что форум объединит более 100 тысяч участников - большинство из них присоединятся онлайн. В течение двух дней запланированы сотни дискуссий с экспертами, руководителями и педагогами ведущих вузов, представителями общественных организаций, власти и крупных корпораций. Более тысячи спикеров из разных регионов страны.

Среди основных тем - подготовка востребованных кадров для разных отраслей.

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Международный салон образования
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