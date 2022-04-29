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Собянин подвел итоги месячника по уборке и благоустройству столицы

12:12
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Столица готова к праздникам

Москва готова к майским праздникам - в столице завершили весеннюю уборку города. Как сообщил Сергей Собянин в личном блоге, за месяц сотрудники ЖКХ привели в порядок тысячи городских объектов, начиная от фасадов жилых домов и заканчивая крупными инженерными сооружениями.

Ещё одна приятная новость для москвичей и гостей столицы. В городе сегодня заработали фонтаны. Их также готовили к пуску - очищали от скопившегося снега и проверяли все системы. Традиционно сезон открывают в конце апреле и завершают в октябре. Но в случае хорошей погоды время работы фонтанов могут продлить.

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