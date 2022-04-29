В результате природных пожаров в Курганской области погиб один человек

Сгорели десятки домов

Десятки домов сгорели в Курганской области, сообщается об одном погибшем. Из-за природных пожаров в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Накануне спасателям пришлось эвакуировать жителей. Чтобы остановить распространение пламени, привлекли авиацию. Сегодня к утру удалось снять угрозу населённым пунктам.

Это не преисподняя, это пригород Кургана. Здесь действуют три крупных очага. Из-за аномальной жары - 27 градусов - и сильного ветра, огонь в считанные часы перекинулся на частный сектор - дома и дачи. В области действует режим ЧС, перекрыта трасса на Екатеринбург. Жителей экстренно эвакуировали.

В регион направили аэромобильные группировки МЧС из соседних Свердловской и Челябинской областей. Сегодня утром - наконец удалось снять угрозу населённым пунктам. Но борьба с огнём продолжается. Её осложняет не только природный фактор, но и человеческий. В соседней Тюменской области из-за поджога сухой травы на дачном участке сгорело 8 домов. Причём, виновница пожара разводила огонь, не реагируя на замечания соседей.

"Она жгла траву вчера. Соседка Галя кричит: "Горит!" А она ещё ноль внимания! Соседи прибежали, мы уже всё... На дом перешло, мы со шланга поливали, пока пожарные не приехали", - говорит свидетель пожара.

По факту поджога возбуждено уголовное дело. Омские спасатели предотвратили переход огня на детский лагерь, а в Хакасии пожар, бушевавший на 9 тысячах квадратных метров в окрестностях Черногорска, остановили на самой границе СНТ. В Красноярском крае зафиксировано больше пятисот очагов, выжжено полторы тысячи гектаров леса. По каждому случаю ведётся проверка, и уже возбуждено почти 700 административных дел за поджигание сухой травы.

АЛЕКСАНДРА ПАНИНА, САРКИС САРКИСЯН, "ТВ Центр".

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