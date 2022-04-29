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"Калибрами" уничтожены три тяговые электроподстанции Украины

10:53
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Средствами ПВО за ночь поражены 13 украинских беспилотников

Министерство обороны России в ходе брифинга в пятницу утром сообщило об уничтожении "Калибрами" трех тяговых электроподстанций в районах железнодорожных узлов на Украине.

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Всего в течение ночи ракетными войсками поражены 13 объектов ВСУ. Артиллерийскими подразделениями выполнены 975 огневых задач.

Также сообщается, что средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотников.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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