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ВКС России уничтожили корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве

11:22
  • пятница
  • 29 апреля 2022

За ночь ВКС уничтожили 112 военных объектов на Украине

Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли удары по производственным корпусам предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в Киеве. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказали в российском Министерстве обороны.
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Как уточнил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, за минувшую ночь ВКС России поразили 112 военных объектов Украины, в том числе четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения, сообщает РИА Новости.

Всего с начала российской специальной военной операции на Украине ликвидированы 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппаратов, 278 зенитных ракетных комплексов, 2 638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1 175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 467 единиц специальной военной автомобильной техники

Накануне, 28 апреля, в Минобороны России рассказали, что за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 76 военных объектов Украины. В их числе — два склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское, командный пункт, а также 73 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

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