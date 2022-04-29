Россияне подали иск к Apple на 90 млн рублей

Основанием стало прекращение работы Apple Pay в России

Российские пользователи устройств Apple обратились в суд с иском о взыскании с американской компании компенсации в связи с прекращением работы платежного сервиса Apple. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказал старший партнер адвокатского бюро "Чернышов, Лукоянов и партнеры" Константин Лукоянов.

Бюро, представляющее интересы заявителей, подало в Пресненский районный суд Москвы групповой иск к компании Apple. Основанием для иска стало нарушение прав потребителей в связи с необоснованным односторонним прекращением работы платежного сервиса Apple Pay на территории России.

По словам Лукоянова, сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 90 млн рублей, сообщает ТАСС.

В Роспотребнадзоре в марте рассказали, что если пользователь не может использовать гаджет, работавший через онлайн-сервис из-за отключения этого сервиса, можно предъявить требование продавцу или изготовителю о возврате денег, выплаченных за устройство.

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