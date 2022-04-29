ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне подали иск к Apple на 90 млн рублей

11:23
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Основанием стало прекращение работы Apple Pay в России

Российские пользователи устройств Apple обратились в суд с иском о взыскании с американской компании компенсации в связи с прекращением работы платежного сервиса Apple. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказал старший партнер адвокатского бюро "Чернышов, Лукоянов и партнеры" Константин Лукоянов.

Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для россиян
Push-уведомления стали недоступны для пользователей Сбербанка на iOS

Бюро, представляющее интересы заявителей, подало в Пресненский районный суд Москвы групповой иск к компании Apple. Основанием для иска стало нарушение прав потребителей в связи с необоснованным односторонним прекращением работы платежного сервиса Apple Pay на территории России.

По словам Лукоянова, сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 90 млн рублей, сообщает ТАСС.

В Роспотребнадзоре в марте рассказали, что если пользователь не может использовать гаджет, работавший через онлайн-сервис из-за отключения этого сервиса, можно предъявить требование продавцу или изготовителю о возврате денег, выплаченных за устройство.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Apple
Apple
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.