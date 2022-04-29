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Держатели "Пушкинской карты" потратили на билеты более 5 млрд рублей

11:42
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Программа действует с 1 сентября 2021 года

С начала работы программы "Пушкинская карта" ее обладатели совершили по картам более 8 млн покупок. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказали в Министерстве культуры России.
"Пушкинскую карту" оформили более 4,5 млн россиян

В ведомстве сообщили, что всего на билеты было потрачено свыше 5 млрд рублей, более 3 млрд рублей из этой суммы — в 2022 году.

Чаще всего молодые люди по "Пушкинской карте" приобретают билеты в театры (41% приобретений). 18% покупок билетов совершается в кинотеатрах, по 16% — на выставках и концертах.

Свыше 95% покупок совершается онлайн, на сайтах учреждений культуры, билетных систем или в витринах для поиска билетов через приложение "Госуслуги. Культура" и портал "Культура.РФ", сообщает АГН "Москва".

Ранее держателям "Пушкинской карты" разрешили посещать по ней российские фильмы в кинотеатрах. По мнению премьер-министра России Михаила Мишустина, это станет драйвером для учреждений культуры, поскольку на картину пойдут зрители, "если фильм популярный".

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"Пушкинская карта"
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