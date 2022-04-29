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В России с коронавирусом госпитализированы 2558 человек за сутки

11:29
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Выздоровел 11041 человек

За минувшие сутки в России госпитализировали 2558 пациентов с коронавирусом, сообщает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

Всего за сутки зафиксировано 7710 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 570 человек, из них госпитализирован только 165.

Выздоровел за сутки 11041 человек. Скончался 161 заболевший.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболел 18174991 человек. Умерли 375727 зараженных. Вылечились 17528963 заболевших.

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