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В Париже назвали сроки ввода шестого пакета санкций против России

12:12
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Ограничения коснутся нефти

Официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр рассказала о новых санкциях Евросоюза против России из-за ситуации на Украине.

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По ее словам, ЕС "продолжает оказывать экономическое давление на Россию".

"Мы работаем над шестым пакетом санкций, который, как мы ожидаем, будет принят на следующей неделе и будет охватывать нефть", - сказала дипломат (цитата по ТАСС).

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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