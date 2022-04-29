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"Боржоми" приостанавливает производство из-за Украины

11:42
  • пятница
  • 29 апреля 2022

У компании возникли финансовые трудности

Компания "Боржоми" приостанавливает производство в Грузии из-за финансовых проблем на фоне украинского конфликта.

Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля. С сегодняшнего дня компания вынуждена временно приостановить выпуск продукции на двух своих разливочных заводах, передает РИА Новости.

"К сложной ситуации, связанной с реализацией продукции компании на основных рынках, добавился ограниченный доступ к банковским счетам, что перекрыло для компании валютную прибыль и возможность расплачиваться с кредиторами", - говорится в сообщении.

В 2006 году Роспотребнадзор запретил ввоз "Боржоми" в связи с претензиями к качеству продукта. В 2013 году грузинская минеральная вода вернулась на прилавки российских магазинов.

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