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Пекин обозначил цель США на Украине

12:50
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Вашингтон стремится ослабить Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил в ходе брифинга в пятницу, что Соединенные Штаты подливают масла в огонь и готовы "драться до последнего украинца".

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"США продолжают предоставлять деньги и оружие Украине. Их истинная цель заключается не в том, чтобы достигнуть мира, а в том, чтобы конфликт продолжался", - добавил спикер китайского внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, основная цель Вашингтона - ослабление России.

"Что касается того, приносят США мир или войну, безопасность или хаос, полагаю, что мир знает ответ на эти вопросы", - заключил спикер.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад во главе с США называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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