В кабмине назвали топ-7 регионов по популярности среди туристов

Ведомствам поручено обеспечить качество и доступность отдыха

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел совещание по подготовке к летнему туристическому сезону, мониторингу доступности номерного фонда и цен на услуги в российских регионах. Он также назвал топ-7 регионов по популярности среди туристов в настоящий момент.

По словам замглавы правительства, наибольшей популярностью пользуются Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ставропольский край, Московская область и Крым.

Существенные темпы прироста туристического потока по сравнению с 2021 годом наблюдаются в Татарстане, Башкирии, Пермском и Алтайском краях, Самарской области.

Чернышенко поручил Ростуризму и Минтрансу обеспечить качество и доступность отдыха во всех регионах России, удовлетворить повышенный спрос и обеспечить бесшовность транспортной логистики в ходе предстоящего летнего сезона, сообщается на официальном сайте федерального правительства.

Ранее исследование показало, что большинство туристов заявили, что считают треккинговые маршруты в Крыму самыми живописными в России. Более 30% активных путешественников ходят по тропам Голицына, Боткинской, Чернореченскому каньону, Ай-Петри.

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