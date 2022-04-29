Беспечные дачники спалили 10 домов в новгородской деревне

Пожар тушат уже сутки

10 домов сгорели в новгородской деревне Пикалиха из-за неаккуратного обращения с огнем.

Трагедия произошла 28 апреля в Пестовском районе. Загорелись три дачных, один жилой и еще шесть заброшенных домов. Из полыхающих строений были эвакуированы четыре человека. Пострадавших нет.

Предварительной причиной пожара власти назвали беспечность местных жителей, которые решили сжечь мусор на участке.

"Приехали дачники и хотели навести порядок у себя на участке, но это привело к ужасным последствиям <…> Со слов очевидцев, они увидели пожар, когда горел дом дачников", - сообщила глава Пестовского района области Елена Поварова на своей странице "ВКонтакте".

Как сообщает "Интерфакс", о полной ликвидации пожара региональный главк МЧС еще не сообщал. На месте работают дознаватели, прокуратура начала проверку.

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