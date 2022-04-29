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Правительство выделило более 7 млрд рублей на поддержку строительных компаний

12:38
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Финансирование направят на льготные кредиты системообразующим предприятиям

На специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций, работающих в сфере строительства, будет направлено более 7,1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение в четверг, 28 апреля, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Строительным организациям предоставят займы по льготной ставке до 11% годовых на реализацию инвестиционных проектов. Каждое предприятие может получить до 10 млрд рублей, группа компаний – до 15 млрд рублей.

Наряду с этим выделяется более 2,8 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим организациям жилищно-коммунального хозяйства. по ставке 11% годовых на поддержание текущей деятельности. Каждое предприятие может взять до 5 млрд рублей, группа компаний – до 10 млрд рублей.

Как уточнил Мишустин, эта мера поможет поддержать выполнение ремонтной программы при подготовке к осенне-зимнему периоду и обеспечить людям бесперебойную подачу тепла, света и горячей воды, сообщается на официальном сайте правительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что активное строительство, которое идет в столице в последние годы, продолжится. Сейчас выполняется программа строительства, принятая на ближайшие три года. Изменения в нее, несмотря на непростую ситуацию, вносить не будут.

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