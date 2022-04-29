ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия использовала подлодку для удара по объектам ВСУ

12:33
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Был произведен пуск "Калибров"

Министерство обороны России сообщило в пятницу, что подводная лодка в Черном море нанесла удар по военным объектам Украины.

ВКС России уничтожили корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве
Минобороны показало кадры работы вертолетов Ка-52 и Ми-8

"Экипаж дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пятницу стало известно, что "Калибрами" были уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов на Украине.

Прежде в сообщениях Минобороны не упоминалось участие подлодок в спецоперации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Пуск ракеты "Калибр"
Пуск ракеты "Калибр"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.