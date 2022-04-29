Россия использовала подлодку для удара по объектам ВСУ

Был произведен пуск "Калибров"

Министерство обороны России сообщило в пятницу, что подводная лодка в Черном море нанесла удар по военным объектам Украины.

"Экипаж дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пятницу стало известно, что "Калибрами" были уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов на Украине.

Прежде в сообщениях Минобороны не упоминалось участие подлодок в спецоперации.

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