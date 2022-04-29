ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина обстреляла погранпункт в Брянской области

12:49
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Повреждены сети водо- и электроснабжения

Украинские военные обстреляли отделение пограничного управления ФСБ России в поселке Белая Березка в Брянской области.

Повреждены сети водо- и электроснабжения, уже проведены работы по их восстановлению, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших в результате обстрела нет.

"Также в результате обстрела на кладбище упало дерево. Сейчас на месте работают оперативные службы", - добавил он в своем Telegram-канале.

Ранее ВСУ обстреляли пункт пропуска в селе Крупец Рыльского района Курской области. По последним данным, жертв и разрушений нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.