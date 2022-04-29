Украина обстреляла погранпункт в Брянской области

Повреждены сети водо- и электроснабжения

Украинские военные обстреляли отделение пограничного управления ФСБ России в поселке Белая Березка в Брянской области.

Повреждены сети водо- и электроснабжения, уже проведены работы по их восстановлению, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших в результате обстрела нет.

"Также в результате обстрела на кладбище упало дерево. Сейчас на месте работают оперативные службы", - добавил он в своем Telegram-канале.

Ранее ВСУ обстреляли пункт пропуска в селе Крупец Рыльского района Курской области. По последним данным, жертв и разрушений нет.

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