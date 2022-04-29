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Путина и Зеленского пригласили на саммит G20

12:44
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Принимает саммит Индонезия

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский получили приглашения на саммит "Большой двадцатки" (G20). Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказал президент Индонезии Джоко Видодо как представитель председательствующей в G20 страны.
США отказались от всех встреч на саммите G20 с участием россиян

Владимир Зеленский уже поблагодарил Видодо за приглашение в ходе переговоров. О реакции Владимира Путина информации нет, сообщает РИА Новости.

Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати ранее заявила, что на саммит G20 приглашены лидеры всех стран, входящих в международный формат, в том числе России.

При этом США пытались убедить Индонезию не допустить Путина до участия в саммите G20 из-за российской спецоперации по защите республик Донбасса.

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Владимир Путин и Владимир Зеленский
Владимир Путин и Владимир Зеленский
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