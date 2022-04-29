Бочкарев: Минстрой включил в число системообразующих около 20 крупных компаний стройотрасли Москвы

В перечень, в частности, попала группа компаний "Мосинжпроект"

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что утвержден перечень из 63 системообразующих предприятий в строительстве и ЖКХ, которые получат дополнительные стимулы к работе благодаря ряду мер государственной поддержки.

"В него вошли порядка 20 компаний, работающих в строительном секторе Москвы. Именно они должны стать опорными точками развития отрасли в сложных экономических условиях", - уточнил замглавы города, слова которого приводит пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства.

В перечень, в частности, включена группа компаний "Мосинжпроект", задействованная в создании Национального космического центра. "Среди главных проектов компании - строительство новых линий и станций московского метро, включая мегапроект - Большую кольцевую линию, а также новые скоростные автомагистрали", - рассказал Бочкарев.

За последние 10 лет современной истории Москвы компания реализовала множество знаковых объектов столицы, отметил, в свою очередь, генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов. Сегодня продолжается проектирование и строительство транспортных и гражданских объектов, инженерных сооружений, развиваются новые направления деятельности.

Кроме того, компания выступает оператором развития территорий ряда крупных градостроительных проектов столицы.

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