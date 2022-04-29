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Число подсанкционных российских лиц удвоилось с 22 февраля

13:06
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Под блокирующими санкциями оказались около 2 тысяч россиян и компаний из России

За период с 22 февраля по 22 апреля объектами западных санкций стали 2 432 физических и юридических лица, морских и воздушных судов из России. Об этом свидетельствуют данные системы X-Compliance.
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За это время количество подсанкционных российских лиц выросло в два раза. При этом под блокирующими санкциями находятся около 2 000 российских лиц.

Чаще всего в санкционные списки попадали производственные, научные, финансовые и транспортные организации.

По количеству подсанкционных лиц Россия опережает Иран как минимум в 1,7 раза, сообщает "Интерфакс".

8 марта стало известно, что с 2014 года, когда Крым вошел в состав Российской Федерации, Запад ввел более пяти с половиной тысяч ограничений против России — это абсолютный рекорд.

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