Путин и Токаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Обсуждались также вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели в пятницу телефонный разговор.

"Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня и перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества. Затронуты также вопросы взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны подтвердили настрой на всемерное укрепление российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества.

Кроме того, было условлено о дальнейших контактах.

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