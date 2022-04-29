В Москве стартовал сезон фонтанов

Всего запущено более 600 фонтанов

В Москве сегодня открыт сезон фонтанов. Одновременно по всему городу были запущены более 600 конструкций.

Один из фонтанов находится на Северном речном вокзале. После реконструкции его открыли в 20 году. Часть пришлось восстанавливать буквально с нуля. Помимо исторического, здесь появился и новый сухой фонтан. Чаши нет, вода бьет из-под земли. С помощью автоматики меняют высоту, скорость и подсветку водяных струй.

"Сегодня, по сути дела, у нас великий традиционный праздник, он уже несколько лет существует в городе - порядка 20 лет, когда в конце апреля, завершая работы по благоустройству, организуются работы по запуску фонтанов. Эту традицию нельзя нарушать. Тем более, мы сегодня находимся в великолепном комплексе, который два года назад был благоустроен силами и строителей, и транспортников, когда воссоздали исторический объект - Северный речной вокзал", - заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

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