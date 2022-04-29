Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют до 9 мая

Будут запущены бесплатные автобусы

Сегодня на юго-востоке Москвы изменилась схема движения транспорта. Подробная схема размещена на Едином транспортном портале. Ограничения связаны с закрытием станций метро "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии.

Движение будет остановлено с завтрашнего дня и до 9 мая включительно в связи со строительством Большого кольца. Пассажиры могут воспользоваться другими линиями, но в Дептрансе все же рекомендуют передвигаться на бесплатных автобусах КМ.

В этом районе сейчас идёт строительство станции "Печатники" БКЛ. Работы уже вышли на финальную стадию.

"Ведутся работы по строительству конструкции перехода, соединяющего новую станцию "Печатники" с действующей станцией "Печатники". Также уже завершены работы, на финальной стадии внешние инженерные системы: это водоснабжение, канализация, отопление и так далее", - сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.





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