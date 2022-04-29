Павильоны "Здоровая Москва" откроются в столичных парках в мае

Особое внимание уделят переболевшим коронавирусом

В мае в столичных парках вновь откроются павильоны "Здоровая Москва". Там, как и в прошлом году, будет проводиться углублённая диспансеризация москвичей. При этом особое внимание уделят пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией. Некоторые из них даже после выздоровления испытывают так называемый постковидный синдром. Поэтому для каждого специалисты подготовят индивидуальную программу тестирования. В прошлом году в павильонах "Здоровая Москва" углубленную диспансеризацию прошли более 76 тысяч человек.



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