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В Новой Москве появятся 6 пожарных депо до конца 2024 года

15:26
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Современная планировка позволит в разы сократить время реагирования на сообщения о ЧС

6 современных пожарных депо заработают в Новой Москве до конца 2024 года. Эти объекты возводят в рамках программы "Безопасный город". После их открытия на территориях Троицкого и Ново-московского округов будут действовать 24 пункта пожарной охраны.

Здания строят стандартные. Внутри - гараж для спецтехники. Пункт связи. Комната отдыха, столовая, учебные классы, тренажерный зал и медицинский кабинет. Кроме того, предусмотрены тренировочные башни со скалодромом, котельная и склад. Различаются пожарные депо только по мощности.

"Пождепо строим разные в зависимости от территории, в зависимости от необходимости. Самое маленькое пождепо у нас - поселения Новофедоровское, два машиноместа. Самые большие расположены на территории поселения Московский, поселение Картмазово. Это пождепо у нас на 6 машиномест. Это на сегодняшний день самые большие пождепо с максимальной мощностью", - рассказал заместитель руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Феликс Баркаев.

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