Джаз, античность и моноспектакль: афиша на выходные в Москве

В столице на майские праздники запланировано множество интересных мероприятий

Впереди длинные выходные. И Москва обещает много самой разнообразной музыки, интересных выставок и свежего воздуха! Главное - заранее определиться с выбором. Можно попытаться разгадать тайны женских образов. Или по-новому увидеть библейские сюжеты.

Так говорит Москва - проникновенно, тихо. Камерный спектакль. На сцене - легендарная актриса Наталья Тенякова. Рассказывает историю одной девочки. Счастливое детство, взросление, отказ от иллюзий. И зал даже не сразу поймет, что это монолог Светланы Аллилуевой - дочери Сталина. Пьеса - на основе её мемуаров.

"Это прекрасный, во-первых, материал, во-вторых, это судьба нашей родины. Кроме того, что это судьба несчастной женщины, которая была счастлива только в детстве, а потом – нет", - рассказала народная артистка России Наталья Тенякова.

Это моноспектакль. С Натальей Теняковой на сцене только студентка Школы-студии МХАТ Дарья Петриченко. Женские образы. Такие разные, такие яркие. И незабываемые. В Серпухове в историко-художественном музее так и назвали новую выставку.

"Ведь в жизни каждого из нас существует женщина, которую мы помним на протяжении всей нашей жизни - будь то мать, бабушка, любимая женщина или подруга", - пояснила заведующая отделом Серпуховского историко-художественного музея Екатерина Шарпань.

Женщины в самых разных своих ипостасях - крестьянки и императрицы, музы и поэтессы. Работы Тропинина, Маковского, Коровина, Гончаровой. Впрочем, на выставке не только картины.

"Мебель той эпохи, женские украшения, какие-то дамские вещички, которые бытовали среди женщин и являлись частью их быта", - рассказала главный хранитель фондов Серпуховского историко-художественного музея Татьяна Быкова.

С героями Генриха Семирадского так и хочется присесть рядом на ступени древней лестницы, любоваться чудесными волшебными видами. В Новой Третьяковке открылась большая выставка, посвященная художнику.

Прогулки во времена античности, библейские сюжеты - монументальные, многоцветные, залитые солнцем полотна. "Христос и грешница" - эта написанная в Риме работа - первый громкий успех Семирадского.

Картины Семирадского в 19 веке становились сенсациями, приобретались в коллекцию российских императоров. А вот художники-современники его часто критиковали - за выбор тем, за отсутствие психологизма и реалистичности.

"Для нас интересен анализ этого феномена, который существовал и был крайне успешен в том числе и с коммерческой точки зрения, на фоне искусства передвижников, которые исповедовали совершенно иные идеи", - отметила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

У отечественного джаза в этом году - юбилей! 100 лет! Отсчёт ведут с момента первого джазового концерта. С тех пор это любимейший жанр, позволяющий играть на самых разных инструментах.

Сегодня в честь юбилея в Большом зале консерватории концерт - "Виртуозы Москвы", ансамбль "Мелодия" Георгия Гараняна. Среди солистов - Мариам Мерабова, Валерия Ланская, Марк Тишман.

В субботу же - Международный день джаза. Дмитрий Носков репетирует классику - будут вспоминать Фрэнка Синатру. "В этой программе будут звучать песни, которые на обычной джазовой сцене в малых составах, как правило уже давно никто не играет", - рассказал композитор, актер Дмитрий Носков.

Концерт еще и состоится в необычном месте. Весна - время старта выступлений на московских крышах. А это удивительный "коктейль" - воздух, музыка и красота!

Юлия Богоманшина, Юрий Тимошин, Сергей Ким, Роман Лагунов и Роман Левитский, "ТВ Центр".

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