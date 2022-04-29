Голикова рассказала о количестве безработных в России

Показатель не изменился с 1 марта

В России количество зарегистрированных безработных не меняется с начала марта 2022 года. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Замглавы кабмина уточнила, что численность зарегистрированных безработных на 1 марта 2022 года составляла 682,8 тысячи человек, а на 25 апреля — 681 тысячу человек

При этом увеличивается количество вакансий на портале "Работа в России", соискателям доступно более 1,9 млн предложений о работе.

Также растет число организаций, которые заявили об изменении режимов занятости работников (режим простоя, неполного рабочего дня или недели, отпуск без сохранения зарплаты), цитирует Голикову АГН "Москва".

Ранее в Федерации независимых профсоюзов России со ссылкой на данные Минтруда рассказали, что самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (11,6%). В Республике Ингушетия уровень безработицы составляет 29,3%, Республике Северная Осетия — Алания — 14,9%, Республике Дагестан — 14,8%, Карачаево-Черкесии — 11,5%, Чеченской республике — 11,1%.

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