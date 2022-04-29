ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Силуанов рассказал о дефиците бюджета в 2022 году

13:28
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Правительство перераспределяет средства казны на приоритетные направления

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в этом году власти приняли затратные решения по отсрочке страховых взносов по целому ряду отраслей и направлений, что составляет около 1,6 триллиона рублей.

Россия потратит на поддержку экономики около 6,3 трлн рублей
Силуанов обратился к мировому финансовому сообществу

По словам главы Минфина, как минимум на эту сумму нужно будет увеличить использование средств Фонда национального благосостояния.

"Посмотрим также, как будет развиваться ситуация с доходной частью бюджета и новыми обязательствами, которые у нас сейчас принимаются. Я думаю, что в этом году будет дефицит бюджета порядка 1% ВВП", - добавил министр (цитата по РИА "Новости").

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что профицита бюджета в этом году не будет. Правительство перераспределяет средства казны на приоритетные направления.

Изначально Минфин планировал профицитный бюджет на 2022 и 2023 годы, а на 2024-й - небольшой дефицит.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Антон Силуанов в Госдуме
Антон Силуанов в Госдуме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.