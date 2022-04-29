Силуанов рассказал о дефиците бюджета в 2022 году

Правительство перераспределяет средства казны на приоритетные направления

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в этом году власти приняли затратные решения по отсрочке страховых взносов по целому ряду отраслей и направлений, что составляет около 1,6 триллиона рублей.

По словам главы Минфина, как минимум на эту сумму нужно будет увеличить использование средств Фонда национального благосостояния.

"Посмотрим также, как будет развиваться ситуация с доходной частью бюджета и новыми обязательствами, которые у нас сейчас принимаются. Я думаю, что в этом году будет дефицит бюджета порядка 1% ВВП", - добавил министр (цитата по РИА "Новости").

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что профицита бюджета в этом году не будет. Правительство перераспределяет средства казны на приоритетные направления.

Изначально Минфин планировал профицитный бюджет на 2022 и 2023 годы, а на 2024-й - небольшой дефицит.

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