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Bloomberg: Словакия побоялась активировать рублевые счета в ГПБ

13:38
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Власти государства опасаются обвинений в нарушении санкций

Газпромбанк открыл для Словакии специальные счета в евро и рублях для оплаты газа, однако власти государства боятся их использовать. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказал заместитель министра экономики Словакии Кароль Галек.
Bloomberg: итальянская Eni готова открыть рублевый счет для оплаты за газ

По сведениям Bloomberg, опасения словацких властей вызывает то, что использование этих счетов в Брюсселе могут расценить как нарушение режима санкций в отношении России.

Словакия ждет разъяснений Еврокомиссии по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что десять европейских государств запросили у Еврокомиссии дополнительные разъяснения относительно требований России расплачиваться за газ в рублях. По мнению заявителей, в нынешнем документе ЕС содержатся слишком размытые формулировки, рассказал осведомленный источник.

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