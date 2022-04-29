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Лукашенко не приедет на Парад Победы в Москве

13:55
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Об этом рассказали в Кремле

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву на День Победы не запланирован. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Минобороны раскрыло подробности предстоящего Парада Победы

Как пояснил официальный представитель Кремля, российская сторона не приглашала иностранных лидеров на празднование Дня Победы в Москве, поскольку в 2022 году дата не является юбилейной.

При этом Песков подчеркнул, что День Победы — это "наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян", сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве иностранных дел России рассказали, что посвященные 9 Мая мероприятия запланированы более чем в 100 государствах.

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