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Кремль: США пытаются узаконить экспроприацию российской собственности

14:02
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Действия Вашингтона являются вопиющим искажением правовых норм

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы США конфисковать замороженные российские активы для оказания помощи Украине.

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"Это ничто иное, как простая экспроприация частной собственности и попытка псевдо-узаконить эту экспроприацию", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что данные действия Вашингтона являются вопиющим искажением любых правовых норм.

По словам пресс-секретаря, у Москвы это вызывает глубочайшее непонимание и неприятие.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад во главе с США называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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