Зрители ТВЦ собрали средства на лечение Димы Боронина

У мальчика очень редкое и пока неизлечимое генетическое заболевание

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Димы Боронина. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог.

У Димы очень редкое и пока неизлечимое генетическое заболевание - синдром Алажилля. Из-за поломанной хромосомы в его печени недоразвиты желчные протоки - там скапливается желчь, которая должна поступать в кишечник, а попадает в кровь. Оседая под кожей, она вызывает невыносимый зуд. Страдают и другие органы, а организм недополучает питательные вещества. Чтобы смягчить течение болезни и облегчить жизнь ребёнку, нужен новый препарат "Ливмарли". Но стоит он больше семи миллионов рублей.

Слова благодарности от мамы:

Хочу выразить вам огромную благодарность! Вы сделали, как мне казалось, невозможное, совершив настоящее чудо! Вы подарили ребенку беззаботное детство, счастье, возможность расти здоровым, ходить в школу, бегать, прыгать, развиваться без страха завтрашнего дня. Мне очень хочется поблагодарить каждого из вас, одарить вас частичкой нашего счастья. Вы — наши волшебники! Благодаря собранной сумме мы сможем купить лекарство "Ливмарли", которое поможет Диме забыть о невыносимом зуде. Мой ребенок сможет спать по ночам, перестанет расчесываться до крови, станет расти и набирать вес! И в скором времени его будет не отличить от здорового ребенка. Это новый этап нашей жизни, самой обычной жизни здорового ребенка: иногда скучной, иногда грустной, но в основном веселой и счастливой.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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