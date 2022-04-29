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Минздрав опроверг сообщения о новых штрафах за ввоз лекарств

14:19
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Ранее СМИ сообщали о таких поправках в законодательство

В России не планируется введение новых штрафов за ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения России.
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В ведомстве подтвердили подготовку поправок в Кодекс об административных правонарушениях в части обеспечения лекарственной безопасности граждан.

Однако поправки не затрагивают случаев ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий для личного использования, уточнили в Минздраве.

Также не предполагается включение в КоАП новых или корректировки существующих штрафов, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что в середине мая Госдума может принять закон, вводящий штраф за импорт в Россию рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения незарегистрированных зарубежных лекарств. Необходимость внесения такой поправки в правительстве объясняли возможной опасностью иностранных препаратов для россиян.

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