Индонезия отказала Украине в запросе на поставку оружия

Взамен Джакарта предложила гумпомощь

Президент Индонезии Джоко Видодо отказал Украине в просьбе поставить оружие.

Он отметил, что его страна придерживается принципов свободной и активной внешней политики. Взамен Джакарта готова предоставить Киеву гуманитарную помощь, передает РИА Новости.

Подчеркиваю, что в соответствии с мандатом конституции Индонезии и принципами внешней политики запрещается оказывать помощь в виде оружия другим странам", - отметил глава государства.

Ранее Видодо направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому лидеру Владимиру Путину приглашение на саммит G20, который пройдет который пройдет на Бали 15-16 ноября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"