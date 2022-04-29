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Индонезия отказала Украине в запросе на поставку оружия

14:22
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Взамен Джакарта предложила гумпомощь

Президент Индонезии Джоко Видодо отказал Украине в просьбе поставить оружие.

Он отметил, что его страна придерживается принципов свободной и активной внешней политики. Взамен Джакарта готова предоставить Киеву гуманитарную помощь, передает РИА Новости.  

Подчеркиваю, что в соответствии с мандатом конституции Индонезии и принципами внешней политики запрещается оказывать помощь в виде оружия другим странам", - отметил глава государства.

Ранее Видодо направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому лидеру Владимиру Путину приглашение на саммит G20, который пройдет который пройдет на Бали 15-16 ноября.

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