Путин обсудил с Совбезом безопасность на южном направлении

Речь шла в том числе об Афганистане

В пятницу президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает ТАСС.

Главной темой стало обеспечение безопасности страны на южном направлении, в том числе в связи с ситуацией в Афганистане.

Как отметил глава государства, эти вопросы представляют большой интерес.

"И поэтому сегодня займемся обсуждением этого вопроса применительно к событиям в Афганистане и вообще в этом регионе, на этом направлении", - добавил Путин.

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