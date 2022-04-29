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Bloomberg: Россия предложила Индии перевести часть торговли в нацвалюты

14:39
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Это не затронет расчеты за нефть, заявил источник

Российские власти выступили с инициативой перевести часть расчетов в торговле с Индией на национальные валюты — рубли и рупии. Об этом рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения.
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По сообщению Bloomberg, этот шаг Москва предложила в расчете снизить санкционное давление со стороны западных государств.

При этом поставки российской нефти в Индию по-прежнему предлагается оплачивать в долларах или евро, а остальные товары — в рублях или рупиях, утверждают источники.

По данным агентства, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее в Министерстве иностранных дел России рассказали об активном переходе на расчеты в национальных валютах с Арменией и Азербайджаном, в том числе в оплате поставок газа. В ведомстве отметили, что Россия заблаговременно начала предпринимать меры по снижению рисков, связанных с "фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике".

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