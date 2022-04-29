Рейтинг одобрения Путина за неделю составил 77,7%

Доверяют главе государства 80,6%

Показатель одобрения деятельности Президента с 18 по 24 апреля 2022 года составил 77,7% (-0,7 процентного пункта за неделю). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,6% респондентов (-0,1 процентного пункта за неделю).

Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,5% и 51,8% соответственно.

Доверяют главе правительства Михаилу Мишустину 63,7%, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что рейтинги никогда не были первоочередным фактором для Владимира Путина. Таким главным фактором для главы государства является реальная работа и ее результаты, которые должны выражаться в повышении благосостояния граждан, в развитии экономики, социальной сферы, укреплении безопасности страны.

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