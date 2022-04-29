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Норвегия закрыла границу для грузовиков из России

15:00
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Порты же стали недоступны для судов - при одном исключении

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила, что страна вводит новые санкции против России из-за ситуации на Украине, передает телерадиокомпания NRK.

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"Это означает, что мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ. Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор", - уточнила политик.

Кроме того, Норвегия закрывает порты для российских судов. Исключение делается для рыболовного флота.

Запрет начнет действовать 7 мая.

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