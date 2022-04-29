Норвегия закрыла границу для грузовиков из России

Порты же стали недоступны для судов - при одном исключении

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила, что страна вводит новые санкции против России из-за ситуации на Украине, передает телерадиокомпания NRK.

"Это означает, что мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ. Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор", - уточнила политик.

Кроме того, Норвегия закрывает порты для российских судов. Исключение делается для рыболовного флота.

Запрет начнет действовать 7 мая.

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