В Приморье экскаватор проехался по могилам погибших в ВОВ

Делом занялась прокуратура

В Приморском крае спецтехника проехалась по кладбищу с воинскими захоронениями.

Инцидент произошел Хорольском районе. На этом кладбище похоронены военные, которые участвовали в боях с Японией во время Великой Отечественной войны, а также участники Корейской войны.

Как стало известно "Газете.Ru", подрядчик выиграл тендер на производство работ по благоустройству захоронений и привез туда технику. Вопиющая ситуация дошла до губернатора Приморья Олега Кожемяко.

"Сегодня было очень жесткое совещание, прокуратура подключилась. Было написано заявление в полицию со стороны администрации", - рассказал командир поискового отряда "Авиапоиск" Ярослав Ливанский.

Дело находится под контролем прокуратуры, решается вопрос о наказании для виновных.

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