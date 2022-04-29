В Приморье экскаватор проехался по могилам погибших в ВОВ

Делом занялась прокуратура
В Приморском крае спецтехника проехалась по кладбищу с воинскими захоронениями.
Инцидент произошел Хорольском районе. На этом кладбище похоронены военные, которые участвовали в боях с Японией во время Великой Отечественной войны, а также участники Корейской войны.
Как стало известно "Газете.Ru", подрядчик выиграл тендер на производство работ по благоустройству захоронений и привез туда технику. Вопиющая ситуация дошла до губернатора Приморья Олега Кожемяко.
"Сегодня было очень жесткое совещание, прокуратура подключилась. Было написано заявление в полицию со стороны администрации", - рассказал командир поискового отряда "Авиапоиск" Ярослав Ливанский.
Дело находится под контролем прокуратуры, решается вопрос о наказании для виновных.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"