ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье река Купелинка окрасилась в ярко-красный цвет

15:13
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Эксперты назвали возможную причину

В подмосковном Видном река Купелинка стала ярко-красной. Неестественный цвет водоёма заметили местные жители и сообщили экологам. Сейчас экспертизу проводят специалисты Росприроднадзора. Купелинка меняет оттенок уже не в первый раз. Несколько лет назад она неожиданно окрасилась в кислотно-зелёные тона.

Вода в реке Купелинка изменила свой обычный цвет на пурпурно-красный, причем, такой интенсивности, что не видно даже дна. Жители подмосковного поселка недалеко от Видного делятся в соцсетях кадрами и грустно шутят, что здесь сейчас вполне можно снимать продолжение фильма "Багровые реки".

Река-"хамелеон" меняет цвет не в первый раз. В 2017-м она стала кислотно-зеленой. Рядом с местом загрязнения было трудно дышать. Тогда посчитали, что это сбой в работе очистных сооружений. Их прочистили, но, к удивлению, через год ситуация повторилась.

"Скорее всего, это топливо. Скорее всего, это переполнение емкости. Для того, чтобы их убрать, это стоит очень дорого, а тем более сейчас, когда санкции. Проще сбросить, а желательно ночью – чтобы никто не видел", - рассказал геоэколог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар. 

Промышленных предприятий вокруг нет. И местные жители хоть и не довольны ситуацией, но в то же время говорят о том, что слив химикатов, скорее всего, идет именно со стороны садового некоммерческого товарищества. В ситуации сейчас разбираются специалисты подмосковного министерства экологии. 

Это загрязнение, говорят специалисты, идет ниже по течению и может попасть в крупные реки, сделав их непригодными для жизнеобеспечения. Поэтому сейчас главное даже не найти виновника, а как можно быстрей поставить боновые заграждения и не допустить распространения грязной воды в русло реки.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Красная река
Красная река
Красная река
Красная река
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.