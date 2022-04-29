В Подмосковье река Купелинка окрасилась в ярко-красный цвет

Эксперты назвали возможную причину

В подмосковном Видном река Купелинка стала ярко-красной. Неестественный цвет водоёма заметили местные жители и сообщили экологам. Сейчас экспертизу проводят специалисты Росприроднадзора. Купелинка меняет оттенок уже не в первый раз. Несколько лет назад она неожиданно окрасилась в кислотно-зелёные тона.

Вода в реке Купелинка изменила свой обычный цвет на пурпурно-красный, причем, такой интенсивности, что не видно даже дна. Жители подмосковного поселка недалеко от Видного делятся в соцсетях кадрами и грустно шутят, что здесь сейчас вполне можно снимать продолжение фильма "Багровые реки".

Река-"хамелеон" меняет цвет не в первый раз. В 2017-м она стала кислотно-зеленой. Рядом с местом загрязнения было трудно дышать. Тогда посчитали, что это сбой в работе очистных сооружений. Их прочистили, но, к удивлению, через год ситуация повторилась.

"Скорее всего, это топливо. Скорее всего, это переполнение емкости. Для того, чтобы их убрать, это стоит очень дорого, а тем более сейчас, когда санкции. Проще сбросить, а желательно ночью – чтобы никто не видел", - рассказал геоэколог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар.

Промышленных предприятий вокруг нет. И местные жители хоть и не довольны ситуацией, но в то же время говорят о том, что слив химикатов, скорее всего, идет именно со стороны садового некоммерческого товарищества. В ситуации сейчас разбираются специалисты подмосковного министерства экологии.

Это загрязнение, говорят специалисты, идет ниже по течению и может попасть в крупные реки, сделав их непригодными для жизнеобеспечения. Поэтому сейчас главное даже не найти виновника, а как можно быстрей поставить боновые заграждения и не допустить распространения грязной воды в русло реки.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"